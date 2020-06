di Oriana Davini

Arriva alla conferenza di presentazione della nuova campagna per il turismo in ritardo perché, dice, "stiamo facendo i conti con un piano scriteriato pensato per rimediare a decenni di inerzia in una sola mensilità": Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, prende di petto la questione dei trasporti.

Alle porte di un'estate "difficile ma nella quale crediamo investendo in modo imponente", Toti non perde occasione per strigliare Alitalia: "Trovo singolare che essendo stata salvata con ulteriori quattro miliardi di euro, in Liguria ancora non sappiamo se a luglio verranno ripristinati altri voli oltre al Genova-Roma delle 15 e al Roma-Genova delle 12".



Positivo, invece, il rapporto con Ferrovie dello Stato: "La quasi totalità delle corse pre-Covid è stata ripristinata anche se l'occupazione per ora è solo del 25%".



Dal 14 giugno "arriverà un nuovo Frecciarossa sulla Milano-Roma che fermerà anche nelle località balneari del Levante, come Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Monterosso: una mossa intelligente per la nostra offerta turistica". Nei prossimi giorni saranno consegnati anche due nuovi treni per il servizio regionale.