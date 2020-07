Gardaland compie 45 anni: storia del parco divertimenti dei record

10:48

Gardaland compie 45 anni. Domenica 19 luglio il parco divertimenti festeggerà l’anniversario della sua apertura, nel lontano 1975. Quarantacinque anni di storia che hanno visto il parco rivoluzionare l'industria del divertimento in Italia e accogliere 100 milioni di visitatori, affermandosi come importante realtà turistica a livello europeo.

La storia

In origine, il parco era composto da poche attrazioni, distribuite su una superficie di appena 90.000 mq. Poi, negli anni il mondo di Gardaland si è arricchito di nuove innovative e costruzioni ed esperienze, che hanno portato il parco a occupare una superficie di 600.000 mq e a ospitare circa 40 attrazioni (suddivise in tre tipologie: adrenaline, adventure e fantasy).



Le attrazioni

Tra le i momenti salienti della storia del parco, la costruzione nel 1988 della dark ride La Valle dei Re; l’apertura nel 1992 de I Corsari. Più recenti la costruzione, tra il 2000 e il 2002, dell’area Fantasy Kingdom; nel 2011 di Raptor e nel 2015 di Oblivion.



Il 2020

Quest’anno il Parco è stato il primo in Italia a riaprire a seguito dell’emergenza sanitaria facendo da apripista per tutti gli altri parchi a tema. Gardaland è tornato così ad accogliere i visitatori con tutte le attrazioni all’aperto e con due nuovi show outdoor: 44 Gatti Rock Show e AquaFantasia – Storia di acqua, luci e colori.