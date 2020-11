Finale Ligure e la riqualificazione in chiave green

15:11

Il tema dello sviluppo sostenibile è da sempre caro al Comune di Finale Ligure. Un’attenzione che ora potrà concretizzarsi nella creazione del nuovo parco che sorgerà nell’area del Capo di Varigotti, salvaguardando un lembo di territorio incontaminato della Liguria di Ponente. Il Comune è infatti tra i vincitori del bando Restauro Ambientale Sostenibile indetto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che sosterrà con 220mila euro il ‘Progetto per il Restauro Ambientale Sostenibile del Promontorio di Varigotti’.

Un’occasione, si legge su Hotelmag, per tutelare un’area dove erano già stati attuati alcuni interventi di riqualificazione promossi da Wwf Liguria, Comune di Finale Ligure e Soprintendenza Archeologica della Liguria, allo scopo di renderla fruibile e utilizzabile a turisti e residenti.



“Ci aspettano mesi di intenso lavoro – afferma Claudio Casanova, assessore al Turismo di Finale Ligure -, che però, con l’apporto di importanti realtà locali, coinvolte nella gestione e nelle attività economiche collaterali all’iniziativa, quali visite guidate e la rivendita di prodotti tipici e promozionali, siamo certi possa rendere l’area maggiormente attrattiva da un punto di vista naturale e culturale, in grado di produrre un incremento della domanda delle visite guidate, dell’accessibilità e fruibilità”.



Tra le iniziative previste l’apertura di un sito web e canali social e la realizzazione di azioni di educazione ambientale con laboratori didattici, con particolare attenzione alle scuole.



“Il tema dello sviluppo sostenibile dei territori – sottolinea Sara Leporati, responsabile Missione Proteggere l’Ambiente Fondazione Compagnia di San Paolo -, e il lancio del bando Restauro Ambientale Sostenibile è in grado di generare benefici sociali, culturali ed economici per la collettività”.