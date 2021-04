Ravenna punta alle crociere e investe sulla riqualificazione del terminal

19:29

Investimento importante per Ravenna, che punta tutto sulle crociere. L’Autorità di sistema Portuale di pavenna ha deciso di sviluppare il traffico crocieristico riqualificando l’attuale terminal dedicato alle navi da crociera e l’area circostante, che diventerà un grande parco pubblico.

Come riportato da Ravennatoday, è stato pubblicato il bando per la concessione del servizio di assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel porto di Ravenna. Si tratta di un progetto strategico per il rilancio del porto delineato a seguito della proposta di Royal Caribbean Group.

Il progetto a gara prevede la realizzazione di una Stazione Marittima, su un’area di circa 10mila metri quadri, e comprende anche spazi pedonali esterni e di accesso al molo d’attracco delle navi. Il nuovo terminal accoglierà circa 300mila passeggeri l’anno, la grande parte con Ravenna quale porto di inizio/fine crociera, portando beneficio all’indotto del territorio e al sistema aeroportuale regionale.



Il progetto, che sarà realizzato a Porto Corsini, è suddiviso in due sotto aree: la prima che riguarda i servizi all'area del terminal crociere; la seconda che riguarda il verde e le attrezzature turistico ricettive, con la realizzazione appunto del parco delle Dune.