Piemonte, una serie su Youtube per promuovere il wedding

13:37

Far conoscere i territori piemontesi a wedding planner nazionali e internazionali e valorizzare le aree dotate di un’offerta ideale per il target, soprattutto estero, che cerca location per nozze deluxe: è l’obiettivo del progetto ‘Piemonte for weddings’, avviato da VisitPiemonte in collaborazione con Italy for Weddings-Ifw, la nuova divisione di Convention Bureau Italia.

Lo specifico progetto prevede, tra le iniziative, la realizzazione di tre puntate di ‘Wed in Italy – Un matrimonio all’italiana’, format nazionale ispirato alle serie tv, sviluppato insieme ai Youtuber professionisti Positivitrip. Sono girati in collaborazione con una wedding planner locale e alla presenza di un videomaker, in location dei principali distretti del segmento eventi: Lago Maggiore e Lago d’Orta; Torino; Langhe Monferrato e Roero. Gli episodi verranno diffusi sui... (continua su HotelMag)