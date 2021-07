09:45

L’Umbria pensa al rilancio del turismo, e lo fa concentrandosi non solo sulla promozione, ma anche sulle infrastrutture. A sostenerlo la presidente della Regione, Donatella Tesei che, in occasione dell'inaugurazione della nuova Spa del Torre del Nera Albergo diffuso, ha dichiarato: “La regione c’è, in questo momento stiamo lavorando molto sulla promozione, ma allo stesso tempo stiamo potenziando le infrastrutture, che erano la parte deficitaria della nostra regione per lo sviluppo del turismo".

L’investimento è sia sulle infrastrutture materiali, sia su quelle immateriali, “strade e linee ferroviarie, ma rilanciando anche l'aeroporto di Perugia che deve essere l'incoming per i turisti europei e provenienti da tutto il mondo. Altro tema - ha detto ad Aska la presidente - sono le infrastrutture digitali, fondamentali per raggiungere anche questi luoghi dove si può venire in vacanza ma si può anche lavorare da qui essendo collegati con il resto del mondo".