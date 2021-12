Leolandia festeggia un 'Natale Incantato'

13:01

In occasione del suo 50° compleanno, Leolandia festeggia il Natale in modo speciale.

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha commentato: “Questo per i bambini è il periodo più atteso dell’anno e noi ci siamo impegnati per renderlo ancora più magico con luci, colori e un investimento importante sugli spettacoli, tutti inediti e di livello internazionale. Il nostro compito è portare gioia alle famiglie, specialmente in un momento ancora difficile come questo”.

Pubblicità

A dare il benvenuto al parco, un gigantesco albero di Natale che all’imbrunire si anima di colori. Un palinsesto completamente nuovo comprende poi i canti di Natale di Leo e Mia, l’incontro con Babbo Natale, la parata con le Dame e le Fate delle Nevi e le proposte dello street food a base di ogni tipo di dolci.



Nuovo lo spettacolo ‘Desiderio: la melodia del Natale', ispirato ai musical di Broadway, con un cast internazionale di acrobati, ballerini e cantanti.

Si possono poi incontrare tutti i personaggi dei cartoni animati più amati: i Superpigiamini, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop. Presenti all’appello anche Masha e Orso nella loro Foresta e il Trenino Thomas.



E per chi è ancora indeciso sui regali da mettere sotto l’albero, Leolandia propone la possibilità di acquistare biglietti a data libera per la stagione 2022 come idea regalo, già comprensivi di rientro gratuito e quindi validi per 2 giorni, ottenendo da subito un ingresso omaggio da utilizzare proprio durante il Natale Incantato della stagione in corso, entro il 9 gennaio 2022.