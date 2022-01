City Sightseeing Napoli sospende le corse dei bus turistici

17:33

Il turismo a Napoli stenta a ripendersi e la società City Sightseeing Napoli si vede costretta a sospendere i servizi.

Come riporta Il Mattino, è già in vigore uno stop delle corse dei bus rossi a due piani per i turisti a Napoli. A comunicarlo è l’amministratore delegato, Antonietta Sannino, che in una nota spiega “Facendo seguito alla nuova ondata dell'emergenza sanitaria Covid-19 che già da giorni ha provocato nuovamente l'annullamento della domanda turistica, si comunica la momentanea sospensione del servizio a partire dall’11 gennaio 2022”.



Una volta cancellati i bus rossi che partivano anche da piazza Municipio, ad oggi i dipendenti si trovano con un futuro in certo dal punto di vista lavorativo.