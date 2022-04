De Luca, Campania: “Evitare atteggiamenti speculativi, prezzi più alti di Spagna e Slovenia”

09:21

“Dobbiamo evitare atteggiamenti speculativi, non attenti”. Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, richiama i gestori delle strutture turistiche a non gonfiare in prezzi in vista dell’estate, per non perdere terreno rispetto ai competitor.

In occasione della presentazione del Campania Teatro Festival 2022, il governatore ha sottolineato la necessità di mantenere un equilibrio nel rapporto qualità prezzo. “Ci sono territori – ha dichiarati - nei quali il rapporto prezzo/qualità nelle nostre strutture turistiche è totalmente squilibrato. Per i prezzi che si pagano qui, si sta il doppio del tempo a fare un periodo di ferie magari in Spagna o in Slovenia. Bisogna equlibrare anche da questo punto di vista”.



Altro aspetto da migliorare, secondo De Luca, è anche l’offerta, non omogenea in tutto il territorio campano. “Abbiamo territori nei quali c’è una grande tradizione turistica dell’accoglienza e altri in cui non siamo ancora all’altezza dell’Europa. Dobbiamo sicuramente migliorare, perché siamo di fronte a un fiume di turismo organizzato”, ha affermato.