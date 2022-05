Torino, il richiamo dell'Eurovision: da dove vengono i turisti secondo Volagratis

19:30

Sono spagnoli, inglesi e francesi i turisti internazionali più interessati a prenotare un soggiorno a Torino in occasione dell’Eurovision. Il dato proviene da Volagratis.com, che ha analizzato la provenienza delle prenotazioni confermate per il periodo dal 6 al 10 maggio nel capoluogo piemontese.

Ebbene, il 63% dei booking proviene dall’Italia, il 14% dalla Spagna, il 10 dal Regno Unito e il 3% dalla Francia. La maggior parte delle prenotazioni confermate riguarda i voli con l’85% sul totale, l'8% il prodotto volo+hotel e infine il 7% dei booking è relativo al prodotto hotel. La principale zona in cui si cerca un alloggio è Torino centro e la durata media del soggiorno è di 3 notti.



Un interesse di lunga data

Un interesse, quello per Torino, che parte già dall'anno scorso: infatti il giorno in cui è stato annunciato che l'evento si sarebbe tenuto nel capoluogo piemontese (8 ottobre 2021), ben un terzo delle ricerche effettuate sul portale (32,6%) si è riferito alle soluzioni per volare e dormire in città. Il trend è proseguito anche nel giorno successivo (9 ottobre 2021), con un 23,9% delle ricerche sul totale.