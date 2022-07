Belvilla: case vacanze in crescita, tornano in forze gli stranieri

09:21

Crescono del 16% sul 2021 e del 60% sul 2022 le prenotazioni per luglio e agosto delle case vacanza in Italia di Belvilla by Oyo, e, quest’anno, segna il ritorno in forze del turismo internazionale.

“Da sempre, molti stranieri scelgono di trascorrere le vacanze estive in Italia alla scoperta delle bellezze dello Stivale, che offre anche un’ampia varietà di proposte naturalistiche in grado di soddisfare ogni esigenza e desiderio - dichiara Serena Uberti (nella foto), general manager Southern Europe di Belvilla by Oyo -. Quest’anno sono principalmente i tedeschi e gli olandesi ad aver scelto l’Italia, rispettivamente con il 27% e il 22% di prenotazioni, mentre solo il 13% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze estive nel proprio Paese”.



Nei mesi di luglio e agosto del 2022 le regioni italiane più apprezzate dai turisti internazionali sono soprattutto quelle del Centro Italia e le aree dei laghi italiani, con un incremento di prenotazioni rispetto al 2021: +8% in Toscana, +32% presso i laghi italiani e + 8% in Umbria e infine le Marche, che mantengono il buon livello di prenotazioni raggiunto lo scorso anno.



E se l’anno scorso la Sicilia aveva guadagnato il 5° posto tra le destinazioni italiane con più prenotazioni da parte di stranieri, quest’anno è l’Emilia Romagna a prendere il suo posto, con il 27% di prenotazioni in più rispetto al 2021.



Un discorso a parte merita la Sardegna, che si conferma apprezzata dai viaggiatori Belvilla di tutta Europa, con una crescita nelle prenotazioni straniere del +111% rispetto allo scorso anno e che sono persino triplicate rispetto al 2020.