Neve, le mete più gettonate dagli italiani per lo sci

19:30

La montagna si conferma la top destination di ogni stagione invernale. Ma quali sono le destinazioni più gettonate per gli amanti della neve e dello sci? Secondo il monitoraggio effettuato da Holidu (Sky Price Index 2022-2023), le attenzioni dei connazionali si concentrano principalmente sulle vette della Penisola.

Al top gli impianti di Livigno, i più ricercati sulla piattaforma, seguiti sul podio da Roccaraso-Rivisondoli e Madonna di Campiglio.



In top five figurano anche Bormio e Tre Cime Dolomiti, seguite al sesto e settimo posto dagli impianti sciistici di Courmayeur-Mont Blanc e Canazei.



Subito dopo, tra le prime dieci, Cortina D’Ampezzo, il Ghiacciaio dello Stubai, in Austria, e Breuil-Cervinia.