Una Puglia che guarda sempre di più ai mercati esteri. Questo uno degli obiettivi che l'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane illustra nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



Come spiega l'assessore, per la prima volta nel 2022 le presenze straniere hanno superato quelle degli italiani. Un risultato che spinge a investire non solo sulle campagne di comunicazione verso l'estero ma anche su prodotti e servizi per migliorare l'accoglienza.