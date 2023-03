Mirabilandia, l’illusionista Antonio Casanova apre la stagione 23: al via il 6 aprile

16:24

Si apre all’insegna della magia la stagione di Mirabilandia. Il parco di divertimento tornerà ad accogliere i visitatori giovedì 6 aprile. Ad accogliere il pubblico sarà l’illusionista Antonio Casanova, che si esibirà nello spettacolo ‘L’illusionista’.

“Siamo davvero emozionati all’idea di ospitare per ben due mesi l’incredibile spettacolo di magia di Antonio Casanova- dichiara in una nota Riccardo Capo, managing director di Mirabilandia -. Ad Halloween abbiamo avuto una risposta molto positiva e abbiamo deciso di portarlo nuovamente sul nostro palco con uno spettacolo esclusivo di magia e illusioni completamente rinnovato. Quest’anno abbiamo in cantiere anche molte novità per il palinsesto estivo che coinvolgeranno il pubblico di ogni età”.



Le novità

Tra le novità di quest’anno, la ‘Pirates-Welcome Parade’, che aprirà le giornate, e lo ‘Steampunk saloon’, nuovo spettacolo nell’area Far West Valley.



Il palco di piazza della Fama si trasformerà nella prestigiosa School of Performing Arts di New York per ‘Hall of Fame’.



Torna poi al Pepsi Theatre ‘Zorro-Il musical’ e per i più piccoli ci sarà ‘Let’s Party’, con alcuni dei più amati personaggi di Nickelodeon. Immancabili i ‘Meet & Greet’ con i Paw Patrol (Chase, Marshall e Skye), SpongeBob e Patrick, le tartarughe Ninja e Dora l’Esploratrice.



In estate sarà la volta dello show ‘L’Ultimo Pan’ e della ‘Magic Parade’ . Ad animare piazza della Fama sotto le stelle ci penseranno le note di ‘Wow’ lo spettacolo con live band e con ambientazioni futuriste degli anni 2090.



Torna poi lo stunt show ‘Hot Wheels City-La nuova sfida’.



Tra le attrazioni, per gli amanti del brivido c’è l’horror house The Walking Dead; mentre per chi cerca avventure adrenalitiche ci sono iSpeed (il più alto e veloce launch coaster in Italia), il Katun (il più lungo inverted coaster in Europa) e Divertical (il più alto water coaster al mondo). Per gli amanti delle due ruote, invece, le attrazioni dell’area Ducati World.



Per i più piccoli ci sono: Dinoland con i dinosauri e le ambientazioni di milioni di anni fa; Bimbopoli, con la giostra a cavalli su due piani e le atmosfere cowboy della Far West Valley.



La stagione si chiuderà domenica 5 novembre.