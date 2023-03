Leolandia, la nuova stagione parte con Bluey

19:30

Si apre con l’arrivo di Bluey la stagione 2023 di Leolandia. Il parco tematico tornerà accogliere i piccoli visitatori dal 18 marzo in compagnia della divertente protagonista della serie tv Blue Heeler e altre novità.

Durante tutta la primavera, i piccoli visitatori di Leolandia potranno partecipare al mini-live show e divertirsi con Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra, e incontrare Bluey per scattare una foto.



“Dopo il successo della nostra prima apertura per Carnevale, non vediamo l’ora di svelare tutte le novità che si susseguiranno nel corso della stagione già a partire dalla primavera con l’arrivo dell’amatissima Bluey grazie ad un accordo con l’inglese BBC Studios – spiega David Tommaso, direttore Marketing & Sales di Leolandia -. Ma un’altra grande novità è già in cantiere per rendere ancora più divertente e fresca l’estate di Leolandia, con una nuova area acquatica, il cui tema cambierà il volto di una zona importante del parco. Le nostre attrazioni, gli spettacoli e i personaggi sono pensati per offrire storie e contenuti che i bambini possono vivere da protagonisti mentre si divertono. Questo ci permette anche di veicolare messaggi positivi, come quelli legati all’ambiente e al rispetto degli altri, arricchendo così di valore l’esperienza di visita”.



Continua a questo proposito l’impegno di Leolandia sul tema della sostenibilità. I bambini potranno imparare a conoscere, amare e rispettare la natura attraverso nuove e coinvolgenti iniziative. Tra queste, TrenOrto, un divertente trenino circondato da un vero orto con colture stagionali, realizzato in collaborazione con HiPP. A bordo del trenino, i piccoli potranno scoprire la magia che trasforma un piccolo seme in un germoglio e, contemporaneamente, vedere quanto lavoro, attenzione e dedizione sono necessari per portare ogni giorno sulle nostre tavole i frutti della natura. Una volta raccolti, i prodotti del TrenOrto saranno utilizzati come mangime per gli animali della Fattoria, per un perfetto esempio di economia circolare.



Nel corso della stagione saranno rinnovati tutti gli show della LeoArena del 2023, ad esempio, saranno rinnovati tutti gli show della LeoArena.