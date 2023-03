Leolandia, parte la campagna da 1 milione di euro per lanciare la stagione 2023

19:29

Parte in pompa magna la promozione della stagione 2023 di Leolandia. Il parco tematico mette in campo una campagna da 1 milione di euro che si propone di presidiare tutti i canali: Tv, web, social media e OOH.

Confermato anche per quest’anno il concept ‘Un mondo fantastico che esiste davvero’, con cui Leolandia intende trasmettere il carattere immersivo della sua offerta.



“Abbiamo sviluppato una strategia crossmediale, supportata da una creatività multisoggetto con call to action differenziate in funzione di target cluster basati sul comportamento di acquisto e sulla provenienza geografica – spiega David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia -. Dedicheremo un focus alla promozione dei pacchetti parco+hotel per capitalizzare sulla comunicazione del parco come destinazione turistica, rivolgendoci alle famiglie di tutta Italia, anche in relazione alle iniziative legate a Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023”.



La pianificazione della campagna Tv, realizzata in collaborazione con il centro media Carat-Dentsu Company, prevede spot di 15 e 30 secondi sulle principali reti Kids e proseguirà con diversi flights per raccontare il parco nelle sue diverse stagionalità.



Le attività paid digital sono coordinate dall’agenzia Secret Key e comprendono social Adv campagne su YouTube e TikTok, Google Ads in target e in remarketing. Sul fronte OOH, il parco punta su luoghi ad alto traffico di famiglie, come i centri commerciali, privilegiando ledwall, totem e altri formati digitali, per evitare lo spreco di supporti fisici, come forex e carta. Previsti, infine, una serie di co-marketing e collaborazioni con premium partner che amplificano la comunicazione del parco e sostengono la conversione.



A margine della campagna, è partito anche il teaser che preannuncia l’apertura di una nuova attrazione per l’estate 2023.