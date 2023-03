Leolandia riapre le selezioni: 80 posti per l'estate

15:38

Nuove assunzioni a Leolandia. Il parco tematico avvia nuove selezioni per l'inserimento, entro il mese di maggio, di altre 80 figure per la stagione estiva.

I colloqui partiranno l'11 aprile.



Le principali posizioni riguardano attrazioni, negozi, ristorazione, pulizie e manutenzione. Aperte le selezioni anche per customer care, LeoConcierge per assistenza a clienti Vip, biglietterie, animatori e personaggi mascotte.



I recruiter del parco sono, inoltre, alla ricerca di: un impiegato per l’ufficio tecnico, un sales account junior per il reparto commerciale e un tirocinante per l’area It.



Requisiti

La ricerca è aperta ad ambo i sessi e a tutte le fasce di età. Per la maggior parte delle posizioni non sono richiesti esperienza o particolari requisiti, salvo l’attitudine al sorriso e ai rapporti interpersonali, a cui si affianca la conoscenza delle lingue straniere per i ruoli a diretto contatto con il pubblico.



Per tutte le posizioni è previsto un periodo di formazione basato sull’acquisizione di specifiche competenze tecniche in funzione della mansione, come quelle sulla sicurezza e sulle norme Haccp, e di soft skills legate ad una corretta gestione delle relazioni con gli ospiti.



Il parco offre contratti stagionali, anche full-time a 40 ore settimanali per tutto il periodo di alta stagione, con la possibilità di un prolungamento fino ai primi di gennaio per le successive stagioni di Halloween e Natale; contratti più lunghi per le posizioni in ufficio.



Per inviare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare la sezione 'Lavora con Noi' del sito Leolandia.