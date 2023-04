Cinecittà World e Roma World: al via la nuova stagione

08:46

La nuova stagione di Cinecittà World promette dieci mesi di emozioni grazie a un’offerta di 40 attrazioni, sette aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, sei spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

“Dal 2 giugno, con l’apertura dell’area acquatica Aqua World il divertimento raddoppia: inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia - dichiara l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini – e prosegue il nostro piano di sviluppo che ci porterà in questi anni da uno a tre parchi tematici”.



Le novità della stagione 2023 non finiscono qui: da maggio sorgerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 mq progettato per eventi, spettacoli e concerti.

Nuovo anche lo spettacolo Scuola di Polizia, lo Stunt Show Live che farà salire l’adrenalina alle stelle tra testacoda e acrobazie su quattro ruote.



Cinecittà World cresce a ritmi serrati, registrando un +400% in 5 anni. Con oltre mezzo milione di visitatori è diventato il primo parco divertimenti di Roma e quarto parco in Italia.



Dal 24 marzo a fianco di Cinecittà World ha aperto Roma World, il parco a tema dedicato all’Antica Roma con la sua esperienza unica: permette di vivere una giornata da antico romano con tante attività in mezzo alla natura. Dagli spettacoli dei gladiatori alla possibilità di pernottare nell’accampamento come un vero legionario. Dal tiro con l’arco agli spettacoli di falconeria, il tutto condito da pranzo o cena romana nella Taberna, e un po’ di shopping nell’antico mercatino. Novità 2023 di Roma World il Bosco Magico: un percorso tra luci, proiezioni ed effetti sonori immersi nel bosco delle sughere.



Rinnovato anche il sodalizio tra cultura e divertimento: grazie alla collaborazione tra Cinecittà World e il Campidoglio tutti i possessori di un biglietto di accesso ai Musei Capitolini possono usufruire di un ingresso gratuito a Roma World.



Il 2 giugno, infine, sarà la volta di Aqua World: fase uno del nuovo parco acquatico di Cinecittà World, dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina, il fiume lento Paradiso, alternando il relax alle emozioni offerte dai due nuovi scivoli Vortex e Boomerang.