A Leolandia tornano gli spettacoli dal vivo: ecco le novità

08:00

In occasione delle feste di Pasqua e dei ponti, Leolandia rinnova il palinsesto degli show. Tornano nel parco divertimenti gli spettacoli dal vivo con tante novità.

La prima è 'L’Isola Perduta', musical acrobatico con un cast di oltre 30 artisti inernazionali ed effetti speciali, che vede una giovane ricercatrice alle prese con un totem di luce, in grado di combattere le forze oscure che imprigionano gli animali e la loro vitalità.



L’atmosfera di Cuba, invece, è protagonista del 'Banchetto dei Pirati'.



Altra novità di quest’anno, inoltre, è il mini-live show di Bluey, l’amata cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie per bambini seguitissima in Tv e sulle piattaforme online.



Confermati gli appuntamenti dal vivo con i protagonisti dei cartoni animati, a cominciare da 'Esiste Davvero!', spettacolo che riunisce sul palco Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous, nonché i PJ Masks, in compagnia di Leo e Mia.



“Grande attenzione quest’anno per gli spettacoli di Leolandia - commenta David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia -: proponiamo in totale 9 titoli diversi per intercettare i bambini di diverse fasce di età, dai più piccoli, che possono incontrare i loro beniamini dei cartoni animati e scatenarsi nelle baby-dance, ai più grandicelli, adulti compresi, a cui non mancheranno le emozioni per i musical di grande effetto. Sul fronte delle attrazioni, stiamo per inaugurare una nuova attrazione acquatica per l’estate, sulla cui tematizzazione è ancora tutto top-secret, ad eccezione delle uova e degli altri indizi che stanno comparendo al parco”.