Gardaland Express, l’app per saltare le code nel parco divertimenti

12:44

Consente di accedere alle attrazioni in modo rapido ed efficiente Gardaland Express, la nuova app sviluppata dalle aziende bergamasche Valeo.it e Brick Technologies per Gardaland.

L’applicazione mobile è uno sviluppo del servizio ‘Salvatempo Gardaland Express’, che consente di saltare le code per accedere alle attrazioni.



Per usare Gardaland Express, i visitatori del parco divertimenti, dopo aver acquistato un carnet Salvatempo Gardaland Express, dovranno installare la app sul proprio smartphone e inserirvi il carnet tramite un codice QR che consentirà di usare il sistema salta-code.



“La schermata principale della app – precisa in una nota Davide Corna, ceo dell’azienda - , oltre a mostrare tutte le attrazioni disponibili, permette anche di inserirsi in una coda virtuale, evitando quella reale e di essere avvisati pochi minuti prima del proprio turno. Per accedere all’attrazione selezionata basterà quindi avvicinare il proprio smartphone per veder aprirsi i tornelli di ingresso. Per attivare questo sistema, Gardaland Express sfrutta la tecnologia Nfc che consente una gestione veloce, sicura ed efficiente delle code”.