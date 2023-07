Aigo Confesercenti: “Bene aver superato il minimum stay sugli Affitti brevi”

10:32

“Siamo soddisfatti che l’articolo che imponeva limitazioni nel numero di notti nel Ddl Affitti brevi sia stato superato, come abbiamo più volte chiesto. Attendiamo, ora, di conoscere nei dettagli la proposta di legge”.

Così Claudio Cuomo, presidente di Aigo, l’associazione dell’ospitalità diffusa extralberghiera Confesercenti, commenta a margine del tavolo tra Ministero del Turismo e associazioni di categoria.



“Il Ministro ha detto che è preferibile agire sulla leva fiscale per potere affittare con cedolare secca e ha inoltre fatto riferimento ad appartamenti sicuri e ad esporre il numero di posti letto nel codice identificativo. Proposte che potranno andare nella giusta direzione; attendiamo di leggere come saranno formulate prima di esprimere il nostro gradimento” dice ancora Cuomo.



Altro tema forte è quello della tassa di soggiorno. “Siamo entusiasti di aver sentito il ministro parlare, finalmente, della necessità di far tornare l’imposta di soggiorno ad essere una vera tassa di scopo: anche questa una svolta che attendiamo e chiediamo da tempo, il cui gettito potrebbe aiutare i comuni a risolvere i problemi legati al cosiddetto ‘overtourism’, che è per noi una reale opportunità di ricchezza per tutti. Auspichiamo quindi che presto venga emanato un regolamento ed un decreto attuativo relativi all’imposta di soggiorno, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, per destinare al turismo ciò che gli spetta”.