Exploit di settembre per Rimini, boom di prenotazioni dall'estero

13:01

Arriveranno da Germania, Austria, Francia, Olanda e Belgio. Sono i turisti stranieri che avevano rinunciato alle vacanze a Rimini o avevano disdetto a maggio e giugno e che si apprestano a prenotare per i primi 15 giorni di settembre.

Questo quanto emerge dalle previsioni di H-Benchmark, la piattaforma che analizza oltre 200 indicatori di performance. Le stime, come riporta il Resto del Carlino, indicano che nella prima quindicina di settembre il tasso di riempimento delle camere degli hotel di Rimini arriverà al 60%, con tre punti di occupazione in media in più rispetto all’anno precedente.



Il toc scenderà poi al 35% nella seconda metà del mese, quando resteranno aperti molti meno aberghi. "Avremo un buon recupero di turisti stranieri” dicono dalla cooperativa Promozione alberghiera, confermando l’ottimo riempimento dei voli Ryanair sul Fellini anche da Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria nel periodo. E importanti picchi di presenze turistiche in concomitanza con i tanti eventi del mese, dalla Moto GP al convegno internazionale sulla disabilità al Palacongressi.