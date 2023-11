I Leoni di Sicilia, la nuova serie che attira turisti sull’isola: i luoghi dove è stata girata

10:22

Le serie tv continuano a spingere i turisti alla scoperta della Sicilia. In principio, il motore di questa passione per l’isola è stata la serie sul Commissario Montalbano, che ha mostrato alcune zone dell’isola meno note. Oggi, l’eredità di questa prima serie di successo è passata a nuovi player.

E se lo scorso anno è stato quello di The White Lotus, che ha messo sotto i riflettori l’isola e in particolare Taormina, dove i personaggi si muovevano all’interno del San Domenico Palace di Four Seasons, quest’anno lo scettro di serie motore del turismo internazionale passa a ‘I Leoni di Sicilia’.



La nuova serie, diretta da Paolo Genovese, narra le vicende della famiglia Florio che nella Sicilia dell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti dell’intera Italia. I luoghi presentati nella serie sono i grandi palazzi di Palermo, naturalmente, Cefalù, Favignana e Trapani, dove nel villino Nasi è stato ricostruito un ambiente della serie.