Ponte dell'Immacolata da record, a Roma previsti oltre 300mila arrivi

11:03

“È la dimostrazione che Roma è più accattivante e le persone ci tornano anche se ci sono già state”. Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma, parla così delle previsioni per il ponte dell’Immacolata Concezione, durante il quale si stimano oltre 300mila turisti in arrivo a Roma, per circa 800mila notti prenotate in albergo.

Cifre che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rappresentano un incremento oscillante tra i 35 e i 40 punti percentuali. “Abbiamo battuto ogni record della storia del turismo romano e non era facile immaginarlo dopo la durissima pandemia che ha colpito tutto il mondo” ha aggiunto Onorato, secondo quanto riportato da Il Messaggero.



Trend positivo per tutta la ricettività

L’incremento sarà più rilevante nelle strutture ricettive classiche, ossia alberghi e residenze turistico-alberghiere, che ospiteranno circa 154mila turisti, con un più 50,98 per cento sul 2022, ma il trend è positivo anche per case vacanza, ostelli e campeggi, per i quali si stimano 165mila arrivi, con un incremento su base annua del 22,22 per cento.



"Siamo tornati ad avere finalmente un cartellone di grandi eventi concertistici, sportivi e culturali - ricorda l’assessore -. Il dato incredibile è che riusciamo a destagionalizzare, non ci sono più periodi di altissima stagione e periodi in cui i turisti non si vedono, c’è una presenza costante tutto l’anno e su questo stiamo lavorando tanto, perché vogliamo fare in modo che l’esperienza del turista sia più sostenibile”.