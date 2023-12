Giornata della Montagna, Santanchè: “Continuiamo a investire sul comparto”

21:00

“Questa giornata di celebrazione delle nostre montagne è l’occasione per ricordare quanto il Governo Meloni stia investendo sul sistema montagna Italia, vera e propria risorsa della nazione”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della Giornata della Montagna.

In una nota, la titolare del Mitur ribadisce l’impegno del suo dicastero e dell’Esecutivo in favore del comparto. “Basti pensare - precisa nello statement - al fondo del ministero per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale che vedrà, con la legge di bilancio anche un incremento che porterà il fondo da 200 a 310 milioni per i prossimi 4 anni. Un investimento che mai nessun governo aveva fatto prima e che rientra nella più ampia strategia di promuovere il turismo di montagna anche fuori stagione. In vista della grande sfida Milano-Cortina - conclude -, è per noi fondamentale portare avanti un’azione sinergica che tuteli e promuova le nostre montagne”.