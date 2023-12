Bankitalia: sale la spesa dei turisti esteri, più 9.8% nel terzo trimestre

15:12

Continua il momento d’oro dell’incoming italiano. A dimostrarlo sono i dati Bankitalia che, per il terzo trimestre dell’anno, rilevano un incremento di 9,8 punti percentuali nella spesa degli stranieri nel nostro Paese.

Allo stesso modo è aumentata anche la spesa dei nostri connazionali all’estero, che nel periodo preso in esame è salita di 10,8 punti percentuali. I risultati migliori, come spiega repubblica.it, arrivano dai viaggiatori provenienti dai Paesi extra Ue, la cui spesa è salita nel terzo trimestre del 22,6 per cento, mentre quella degli europei ha fatto registrare un più 1,6 per cento.



La spesa degli italiani all'estero è cresciuta sia nelle destinazioni europee (+7,6 per cento) sia, in misura più sostenuta, in quelle extra-europee (+14,8 per cento).