15:57

Sono oltre 800 le proposte progettuali presentate dai piccoli Comuni, anche in forma aggregata, nell’ambito del bando pensato per la loro valorizzazione turstica.

Una cifra cospicua, che soddisfa il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Una grande risposta - commenta rispondendo al presidente Anci Antonio De Caro in riferimento alla graduatoria del bando piccoli Comuni a vocazione turistica -, a testimonianza di come il governo Meloni e il Ministero del Turismo siano stati in grado di intercettare una forte esigenza dei territori”.



Dal canto suo, aggiunge il ministro, il dicastero si è già attivato per reperire risorse aggiuntive, “in modo da poter finanziare ulteriori progetti per lo sviluppo turistico del nostro territorio. È proprio nei borghi, nei piccoli Comuni - conclude Santanchè - che risiedono i grandi patrimoni identitari della nostra nazione, con il 92% delle produzioni tipiche italiane che nasce proprio qui”.