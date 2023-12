Visit Emilia, rinnovato il Cda: Simone Fornasari è il nuovo presidente

18:45

Simone Fornasari è il nuovo presidente di Visit Emilia. Termina così dopo tre anni il mandato di Cristiano Casa alla guida dell’ente per la promo-commercializzazione turistica del territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

L’elezione è avvenuta ieri, durante le votazioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.



Fornasari è attualmente assessore al Commercio e al Marketing territoriale del Comune di Piacenza. “È una grande responsabilità - ha commentato Fornasari - nonché un grande motivo di orgoglio dare continuità all’eccellente lavoro fatto in questi anni da Cristiano Casa, che ha saputo dimostrare visione, concretezza e risultati tangibili ad un territorio che ha tanto da offrire grazie alle sue eccellenze enogastronomiche, al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico davvero unico. Tutto questo rappresenta un mix di eccellenze all’insegna del turismo lento ed esperienziale di cui la Destinazione Emilia può essere vera interprete e protagonista. Confronto e condivisione saranno il denominatore comune di questo mandato che dovrà mettere da parte ogni campanilismo controproducente al prezioso e sinergico lavoro di squadra, utile a promuovere questo bellissimo territorio”.



I nuovi membri del Cda sono: Gianluca Argellati (e Fornasari) per Piacenza; Lorenzo Lavagetto e Francesco Mariani per Parma; Ivano Pavesi, Annalisa Rabitti ed Enrico Ferretti per Reggio Emilia. Gli ultimi due membri verranno nominati a metà gennaio.