Venezia come un villaggio turistico, i posti letto superano i residenti

15:55

Per la prima volta a Venezia il numero dei posti letto per i turisti (oltre 50mila) supera quello dei residenti, scesi a quota 49mila. A dare risalto al sorpasso sono state nei giorni scorsi le associazioni Ocio-Osservatorio civico per la residenzialità e Vanessia.com.

Negli ultimi tre mesi, riporta repubblica.it, l’impennata delle locazioni brevi ha portato alla nascita di 800 nuovi posti letto, a fronte di una popolazione che sempre più spesso decide di trasferirsi sulla terraferma anche perché esasperata dalla difficile convivenza con i flussi turistici.



Secondo le associazioni, la proliferazione delle locazioni brevi andrebbe invece contenuta e regolamentata, anche impedendo che queste strutture siano gestite da persone esterne alla città. A. D. A.