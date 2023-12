Un ponte da 3 miliardi fra Natale e Capodanno

12:19

Fra Natale e Capodanno si concretizzerà un ‘ponte’ da 3 miliardi di euro di spesa per gli italiani. Lo dicono i dati dell’Osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

“Gli italiani, nonostante l’incertezza, non rinunciano a partire durante le festività natalizie, pur con attenzione alla spesa - commenta Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. Una tendenza che conferma la vivacità dei consumi a dicembre che ci auguriamo sia un segnale di buon auspicio per un 2024 che si annuncia con un’economia in rallentamento”.



A partire saranno 8,5 milioni di persone. Il 25% ha deciso di concedersi tutto il ponte natalizio con 3 o 4 pernottamenti fuori casa. Un altro 20% soggiornerà per più di cinque notti per festeggiare anche il Capodanno. Per tutti gli altri il ponte consisterà in una pausa di 2 notti al massimo senza uscire dalla regione di residenza.



Poco più della metà dei viaggiatori soggiornerà in strutture turistico ricettive, hotel e B&B mentre gli altri opteranno per le seconde case o l’ospitalità di parenti e amici.



Per quanto riguarda le destinazioni un terzo si recherà in montagna, un altro terzo nelle città d’arte, borghi e grandi città mentre il mare sarà scelto da un altro 21%. Tra le destinazioni più gettonate il Lazio, Trentino Alto-Adige, Campania e Lombardia sulle scelte in Italia mentre, per l’estero, Francia, Germania, Inghilterra e Austria.