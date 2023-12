Capodanno alle terme per 100mila italiani, Santanchè: “Un segmento da potenziare”

16:21

Pubblicità

“Il fatto che oltre 100mila persone scelgano le terme come destinazione turistica per Capodanno è ulteriore testimonianza di come l’offerta turistica italiana sia variegata e diversificata”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commenta i dati diffusi da Federterme relativamente all’ultimo fine settimana del 2023.



“Siamo una nazione geograficamente piccola, ma in grado di soddisfare le esigenze di tutte le generazioni, con proposte davvero per tutti e per tutto l’anno – continua in una nota la titolare del Mitur -. Il turismo termale è un mercato che va potenziato anche in ottica di destagionalizzazione del turismo. Non scordiamoci che le terme le abbiamo inventate noi e anche in questo comparto dobbiamo tornare a brillare come un tempo”.