Gardaland: a giugno la nuova attrazione, ecco il teaser ‘misterioso’

Resta ancora il mistero sulla nuova attrazione di Gardaland Resort, che sarà disponibile dal prossimo mese di giugno. Rivolta agli amanti del brivido di tutte le età, potrà trasportare circa 350 persone all’ora. Posizionata in un’area di 494 metri quadrati prenderà il posto di Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.

Per alimentare l’attesa, è stata posizionata una ‘misteriosa’ pietra di colore viola personalizzata con 22 misteriosi simboli e con un messaggio da decifrare realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort.



“Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario”, evidenzia Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland Resort.