di Alberto Caspani

12:48

Maggior destagionalizzazione dell’offerta, formare personale consapevole dell’identità italiana e ampliare la conoscenza dei piccoli borghi. Sono le tre priorità per il 2024 che Daniela Santanché, ministro del Turismo, ha fissato in occasione della prima tappa a Genova del Forum internazionale del turismo italiano.

Organizzata per la prima volta dal Gruppo 24 Ore, la manifestazione proporrà infatti nuove date in Italia e sarà già a Matera il prossimo 12 febbraio. “Dobbiamo sviluppare ancor più la programmazione delle fiere e degli eventi - ha spiegato Santanché - in particolare quelli sportivi, visto il ritorno d’immagine delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono la chiave per combattere l’overtourism e distribuire i flussi su località di valore, ma ancora poco note”.



Entro giugno il Ministero del Turismo punta a inserire e attivare nuovi servizi alla persona nel portale Italia.it, impegnandosi inoltre alla regolamentazione dei social network per responsabilizzare la pratica delle recensioni.