Rimini, boom di turisti che si rivolgono agli uffici Iat

12:39

Scoprire l’anima della Romagna, tra mare e colline: il trend votato all’esperienza è in forte crescita e l’anno scorso sono stati 45mila i visitatori che si sono rivolti agli uffici Iat di Rimini per conoscere e costruirsi la vacanza in Riviera.

Un record di presenze che, come segnala Il Resto del Carlino, ha fatto registrare un più 200% di partecipanti alle visite guidate rispetto all’anno precedente.

"Gli ultimi anni si caratterizzano per un mercato dinamico in rapida evoluzione, bisogni nuovi e mutati del turista derivanti dall’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti digitali per trovare ispirazione, prenotare, informarsi, pianificare la propria vacanza nei minimi dettagli".



L’app di Rimini Xperience è stata scaricata e apprezzata da tanti. Rappresenta uno strumento agile e gratuito per avere informazioni su cosa fare e cosa vedere. Sono stati oltre 4mila i download effettuati nel 2023 con un più 40% rispetto all’anno precedente.



Oltre un terzo dei visitatori che si rivolti agli uffici Iat è straniero, per l’esattezza il 35%. Proviene soprattutto dai Paesi europei vicini, in special modo di lingua tedesca e francese, Inghilterra e Polonia. Una delle novità rispetto al passato è la maggiore richiesta di soggiorni di 3 o 4 giorni durante tutto l’anno, non più solo nel periodo estivo, per il quale tra l’altro tendono ad aumentare.