15:14

Le feste di Carnevale riportano in primo piano l’importanza del turismo a tema per destagionalizzare i flussi turistici. “Le recenti stime di Cna Turismo e Commercio ci rivelano quanto questo segmento turistico sia altamente strategico per tutto il settore e confermano quanto il turismo tematico rappresenti un elemento chiave per destagionalizzare i flussi e valorizzare i borghi dove viene organizzata la maggior parte delle manifestazioni per il Carnevale più affascinanti al mondo” commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Oltre a ciò, un altro indicatore importante è dato dal “significativo aumento della domanda durante questi eventi. A Venezia, infatti, si sta verificando un andamento sostenuto delle vendite nei negozi: un trend che potrebbe ulteriormente intensificarsi con il nuovo regime di tax free - fortemente voluto dal Ministero del Turismo -, che favorisce lo shopping di turisti extra Ue, generalmente alto spendenti. Una misura che andrà a consolidare una tendenza già affermata che si è tradotta, nel periodo ottobre-dicembre 2023, in un superamento dei livelli record del 2019 per quanto riguarda la spesa dei global shopper” ha concluso il ministro commentando le analisi di Cna Turismo e Commercio sulle festività del Carnevale e di Global Blue sullo shopping.