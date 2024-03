Il nodo gite scolastiche: l'associazione parchi permanenti soddisfatta della decisione di Anac

15:03

Oltre a Fiavet, anche l'associazione Parchi Permanenti plaude alla sospensione della normativa sulle gite scolastiche da parte di Anac, l'autorità nazionale anti corruzione.

La norma obbligava le istituzioni scolastiche e i Comuni ad avvalersi del Mepa – la piattaforma digitale del Ministero delle Finanze per l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche – per l’acquisto delle attività ludico/ricreative, inclusi i biglietti di ingresso a parchi tematici, avventura, acquatici, faunistici, oltre che a cinema, teatri e musei. I problemi sono sorti con le procedure di accreditamento al portale, che in molti casi avevano già disincetivato gli accordi per la stagione 2024.



“Finalmente è prevalso il buon senso, grazie anche alle segnalazioni della nostra come di altre organizzazioni di categoria del turismo – afferma il presidente dell’associazione, Luciano Pareschi (nella foto) -. I dati ad oggi dimostravano già una preoccupante flessione del 40% delle prenotazioni da parte delle scuole, destinata ad aumentare con l’entrata nel vivo della stagione. Era necessario un intervento di semplificazione della procedura per non penalizzare tanto il diritto delle nostre imprese di salvaguardare gli introiti, quanto il diritto dei giovani di divertirsi e di accedere ai contenuti didattici disponibili nelle strutture del comparto”.