Umbria: un disegno di legge per sviluppare un marchio turistico regionale

10:37

Un nuovo disegno di legge per valorizzare le risorse turistiche, con focus su sostenibilità e governance è stato presentato dall’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti.

Nella messa a punto del piano, come riporta La Nazione, l’assessore ha concentrato l’attenzione su ascolto e partecipazione. L’obiettivo è quello di arrivare prima dell’estate all’approvazione del nuovo disegno di legge in materia di turismo, finalizzato a realizzare un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche, anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale.



Il disegno di legge è composto da 79 articoli e con una parte dedicata alle forme di turismo orientate sempre di più alla sostenibilità. L’assessore Agabiti ha chiesto la collaborazione di Comuni, associazioni di categoria, consorzi turistici regionali e associazioni di persone con disabilità in modo da poter perfezionare il piano che "punta, anche grazie a un forte intervento sul versante della governance, a consolidare e accrescere l’attrattività turistica dell’Umbria riconoscendo al settore un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale".



Tratto caratterizzante del nuovo testo di legge, oltre al turismo lento e sostenibile, è l’accento sulla governance attraverso una declinazione attenta dell’organizzazione turistica regionale valorizzando l’integrazione delle destinazioni territoriali.