Destination Italia, chiuso il collocamento di azioni inoptate

09:54

Si è chiuso oggi per Destination Italia Spa il collocamento di azioni inoptate emesse nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione, deliberato dall’assemblea straordinaria dello scorso 25 ottobre. A renderlo noto la stessa travel tech attraverso una nota ufficiale, in cui ha precisato che “nell’ambito del collocamento azioni sono state sottoscritte 571.500 azioni a un prezzo pari a 0,95 euro (di cui 0,64 euro da imputare a capitale e 0,31 a riserva sovrapprezzo) per ciascuna azione, per un controvalore complessivo pari a 542.925,00 euro”.

Pubblicità

Alla data odierna sono state “sottoscritte complessivamente 2.233.093 azioni per un controvalore complessivo pari a 2.121.438,35 euro”, continua lo statement.



La società precisa inoltre che “provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge”.