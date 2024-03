di Isabella Cattoni

08:03

Incontrata a Napoli in occasione di una delle sue prime uscite come nuova presidente dell’Enit, Alessandra Priante pone al centro dell’attività futura dell’Agenzia l’attenzione al turismo sostenibile.

“Dobbiamo tendere a una sostenibilità che sia non solo economica, ma anche ambientale, perché è nostro dovere conservare quanto la natura ci ha donato. Ma soprattutto – evidenzia Priante – è fondamentale la sostenibilità sociale, con il coinvolgimento delle comunità locali in un progetto di accoglienza più ampio. Se chi riceve i turisti sul territorio non è coinvolto attivamente, non si otterranno risultati duraturi. Le comunità e i singoli cittadini devono essere parte del progetto, questa è la chiave di volta per garantire che il prodotto offerto sia autentico”.



E proprio su questo tema, quello dell’autenticità dell’accoglienza, la presidente racconta: “Vorrei citare un’esperienza che mi è appena successa. In taxi a Napoli ho commentato che mi sarebbe proprio piaciuto assaggiare una sfogliatella. Il taxista ha fermato l’auto, è sceso e mi ha offerto una sfogliatella calda. È un ricordo che porterò sempre con me. Questa è Napoli, questa è l’Italia, un Paese fatto di gente generosa, che vuole comunicare tradizioni e cultura”.