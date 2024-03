Federalberghi: “Per 8,9 milioni di italiani vacanze sulla neve”

11:54

Sono 8,9 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2024. Di questi, 6,5 milioni opteranno per la classica settimana bianca, mentre circa 2,4 milioni si limiteranno a un week end sulle piste. A scattare la fotografia delle vacanze invernali è Federalberghi, che segnala un giro di affari complessivo pari a 6,1 miliardi di euro, 4,3 dei quali relativi solo alle settimane bianche.

“Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare - commenta in una nota il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino”.



Settimana bianca in Italia

La settimana bianca in Italia si conferma al top dei desideri per il 95,5% degli intervistati; solo il 4,5% si recherà all’estero.



Il 72,6% di quanti resteranno nella Penisola si recherà nelle regioni settentrionali; il 22,9% in quelle centro-meridionali, anche a causa delle scarse nevicate sull’Appennino.



La spesa pro-capite sostenuta per la settimana bianca si attesta sui 670 euro. Prima voce di spesa è quella per i pasti (29,8%), seguita dal pernottamento (28,4%) e dal viaggio (19,6%).



Quanto alla sistemazione, gli italiani confermano la predilezione per l’albergo (26,8%), seguito dai bed & breakfast (23,3%), casa di parenti ed amici (16,1%) e il rifugio alpino (13,0%).



La maggioranza delle prenotazioni è fatta con largo anticipo: il 41,2% un mese prima, l’8,1% un mese e mezzo prima, il 10,6% due mesi prima e tra tre e quattro mesi prima il 4,5%.



Criteri che guidano la scelta della metà sono: la sua bellezza naturale (73,4%) e il divertimento (22,9%).



Il week end

Quanto a chi si limiterà a un fine settimana sulla neve, di questi il 38,6% sceglierà le regioni centro-meridionali e il 61,4% quelle settentrionali.



La spesa media, in questo caso, è pari a 257 euro e la sistemazione prediletta è la casa di parenti ed amici (40,0%), seguita dai bed & breakfast (38,3%), dal rifugio alpino (6,7%) e dall’albergo (6,4%).



In questo caso si tende a prenotare a ridosso della vacanza: il 41,3% tre settimane prima e il 41,4% quindici giorni prima.



Tra i criteri che guidano la scelta della destinazione, oltre alla sua facilità di raggiungimento (67,2%) troviamo le bellezze naturali che offre (52,6%).