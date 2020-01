Biglietti estratti a sorte per Seven Stars, il treno di lusso giapponese

14:22

Si chiama Seven Stars il nuovo treno superlusso che percorre le vie ferrate dell’isola di Kyushu, in Giappone, offrendo un’esperienza di livello tale che esiste addirittura una sorta di estrazione per aggiudicarsi un biglietto.

E questo malgrado un viaggio di 4 giorni e 3 notti parta da un prezzo di 7.500 euro a persona.



Il treno, gestito dalla Kyushu Railway Company, è stato progettato da Eiji Mitooka, che ha combinato motivi tradizionali giapponesi con elementi di design occidentale: il risultato è un ambiente che richiama alla mente i fasti dei treni di lusso del Novecento.



Il nome, Seven Stars, è dedicato alle 7 prefetture che compongono l’isola, alle bellezza naturali, dai vulcani alle sorgenti termali come quelle di Beppu, e alla composizione del treno, costituito da 7 carrozze.



Fra le particolarità, l’attenzione per la cucina gourmet: durante il viaggio sul treno si alternano chef di alto livello e nel corso delle fermate si è ospiti nei ristoranti di maggiore prestigio dell’area.