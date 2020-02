Vacanza-lavoro in Australia, il governo estende i visti per i giovani

09:46

L’Australia chiede aiuto ai giovani di tutto il mondo per ricostruire le case e le tenute agricole devastate dagli incendi. Il Governo del Paese, su raccomandazione della National Bushfire Recovery Agency, ha deciso di ampliare il visto vacanza-lavoro per i giovani dai 18 ai 30 anni, che da ora potranno rinnovare il permesso per un secondo e terzo anno nel caso in cui risiedano in una delle 45 zone di sette Stati e territori australiani dichiarate disastrate.

Il visto potrà essere rinnovato per tre anni

In base a quanto riferito dal quotidiano The Australian i titolari del visto potranno restare con lo stesso store di lavoro per un anno, invece di sei mesi. Potranno inoltre rinnovare il visto per un secondo anno a patto di dimostrare di aver lavorato nel Paese per almeno tre mesi e inoltre è previsto un ulteriore rinvio di un altro anno.



I vacanzieri che lavorano, ha affermato il ministro per l’Immigrazione Alan Tudge, potranno aiutare le comunità con lavori di “demolizione di edifici pericolanti e pulizia del territorio, ma anche riparazione di dighe, strade e ferrovie, aiutando gli australiani nello sforzo di rinascita in questo momento critico”.

Nel 2019 sono stati emessi dall’Australia 209mila visti di vacanza-lavoro.