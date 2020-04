Brand Usa: nuovi contenuti per la piattaforma GoUsa TV

08:45

Nuovi contenuti video in arrivo per la piattaforma streaming GoUsa TV, il tool raggiungibile tramite YouTube o app gratuita che propone contenuti di viaggio legati agli Stati Uniti d’America che hanno come protagonisti persone reali provenienti da tutto il Paese.

“Niente può essere paragonato alla vastità di esperienze offerte dagli Stati Uniti - afferma Tom Garzilli, chief marketing officer, Brand Usa -; ecco perché abbiamo dedicato un intero canale alla condivisione di queste storie, per mostrare agli spettatori ciò che ancora aspetta di essere scoperto”.



La nuova programmazione include tre show originali, Trails & Trailblazers, California Pop e Lucky in Love, una raccolta autorizzata di video di Atlas Obscura e una selezione dedicata all’America della serie No Reservations di Anthony Bourdain.