L’Australia si racconta in streaming

Un viaggio virtuale alla scoperta dell’Australia. Il 16 e il 17 maggio sarà trasmessa in streaming su Facebook ‘Live from Aus’, l’iniziativa organizzata da Tourism Australia per raccontare la cultura e le bellezze della destinazione.

“Sebbene il momento in cui potremmo tornare a viaggiare sia incerto è fondamentale continuare a comunicare e ispirare – spiega Philippa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Nonostante non si possa partire al momento, è possibile continuare a sognare e pianificare i viaggi che presto torneremo a fare”.



Il programma

Live From Aus, in streaming dalle 7 AEST (23 ora italiana del 15 maggio) del mattino di sabato 16 maggio 2020, ospiterà una serie di personalità australiane e di operatori del settore che intratterranno gli spettatori con esperienze interattive, tra cui: dimostrazioni di cucina, degustazioni di vini, lezioni di workout, appuntamenti culturali, incontri con la fauna selvatica australiana e concerti di musica dal vivo. Tutti gli appuntamenti verranno registrati e saranno disponibili sui canali social di Tourism Australia.



Tra gli appuntamenti del 16 maggio: lezioni di workout a Byron Bay, New South Wales, con i trainer dell’attore Chris Hemsworth; la colazione Bondi Brekkie Bowls con lo chef e personaggio televisivo Guy Turland da Bondi Beach, Nsw; la lezione di cucina con gli ingredienti aborigeni insieme allo chef Jock Zonfrillo da Melbourne, VIC; la degustazione di formaggi con gli chef Jo Barrett & Matt Stone dalla Yarra Valley, Vic; l’esperienza Underwater Reef Tour dalla Grande Barriera Corallina, Qld e il romantico tramonto a Uluru, Nt, in compagnia dell’orchestra First Nations.



Il programma prosegue nella giornata del 17 maggio. Tra gli appuntamenti: l’incontro con i coccodrilli insieme Matt Wright da Darwin, Nt; lezioni di vino e arte in compagnia di Chester Osborn, d’Arenberg Cube, McLaren Vale; l’incontro con i canguri insieme a Chris ‘Brolga’ Barns da Alice Springs; il tour di Kangaroo Island con Craig Wickham di Exceptional Kangaroo Island, e la visita alla Sydney Opera House, Sydney.



Dal 18 maggio lo streaming continuerà con la trasmissione di ulteriori contenuti, attraverso i canali social di Tourism Australia.