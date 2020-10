Atene, una luce nuova per l'Acropoli

19:30

Atene dà una luce nuova all’Acropoli. La capitale greca ha infatti messo a punto un nuovo, spettacolare sistema di illuminazione per evidenziare il famoso monumento.

E, come sottolineato da Ansamed, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha spiegato che questo nuovo sistema illuminerà anche "i principi democratici dell'antica Grecia".

“La luce del XXI secolo ora abbraccia l'Acropoli, una celebrazione che va oltre i confini e le lingue. I valori che sono nati in Grecia si sono diffusi su tutta la terra come la giusta risposta a come organizzare la società" ha detto Mitsotakis nel presenziare alla cerimonia di inaugurazione.



Sponsorizzata dalla fondazione Onassis, la nuova illuminazione esalta la geometria dei monumenti e della rocca su cui si ergono, usando luci a diversa intensità.