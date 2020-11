New York: apre la pista di pattinaggio al Rockefeller Center

08:00

È il simbolo del Natale a New York e ci sarà anche quest'anno nonostante la pandemia in corso: la pista di pattinaggio davanti al Rockefeller Center aprirà il 21 novembre.

Vista la situazione, riporta Nbc New York, l'accesso alla pista sarà consentito a un numero limitato di persone, in modo da garantire il distanziamento sociale.



Aperta per la prima volta nel 1936 all'ombra del grande albero di Natale del Rockwfeller Center, la pista di pattinaggio è ormai un appuntamento iconico e tradizionale delle festività natalizie newyorchesi, amatissima tanto dai residenti quanto dai turisti: ogni anno, infatti, attira circa 250mila visitatori. La chiusura è programmata per il 17 gennaio. O. D.