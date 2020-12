Boeing 737 Max: è scontro in Usa fra il Senato e la Faa

12:59

In questi giorni è tema di discussione la questione relativa ai Boeing 737 Max e mentre ci si prepara al loro ritorno nei cieli, il Senato americano getta un'ombra sulla vicenda.

Secondo il Senato Usa, infatti, Boeing ha influenzato in maniera inappropriata la Faa, tentando così di occultare una serie di importanti informazioni relative alle tragedie avvenute negli scorsi anni a bordo di questi aeromobili.



Sono state scoperte problematiche in merito alla sicurezza durante i test che hanno portato la Faa a cambiare la valutazione di alcuni parametri, tra cui i tempi di reazione del pilota durante il volo.



Come riporta Travel Mole, il Senato US porta avanti le indagini, mentre la Faa continua a difendersi dicendo che si tratta di accuse infondate. G. G.