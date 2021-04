Entry Thailand, il nuovo portale per viaggiare in Thailandia

15:52

Per facilitare gli ingressi dei turisti in Thailandia, le autorità locali hanno aperto un portale dedicato utile per prenotare il proprio soggiorno e disporre di tutte le informazioni per entrare nel Paese.

Il sito web 'Entry Thailand' spiega attraverso 6 passaggi, cosa deve fare un viaggiatore internazionale per recarsi in Thailandia: registrarsi per ottenere un certificato d'ingresso, acquistare un biglietto aereo, organizzare la quarantena presso uno dei cosiddetti Alternative State Quarantine hotel, munirsi di un'assicurazione per Covid-19, monitorare il proprio status per l'ottenimento del documento d'ingresso e rispettare tutti i requisiti necessari per varcare il confine.



Come si legge su thethaiger.com, a oggi la quarantena obbligatoria per i vaccinati è di 7 giorni, per chi non fosse ancora immunizzato si allunga fino a 10. Chi invece giunge da Paesi colpiti da mutazioni del virus sarà costretto a 14 giorni di isolamento. G. G.