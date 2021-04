08:03

La Grande Mela è pronta per la ripartenza, la data è il 1° luglio e ad annunciarlo ai media statunitensi è proprio Bill de Blasio, sindaco di New York. Una riapertura totale che prevede la rimozione di tutte le restrizioni poste in essere durante la pandemia e una ripresa al 100% dell'operatività dei ristoranti, dei negozi, delle palestre, dei cinema, dei musei e di tutte le altre attività, dai piccoli business ai più grandi.

Allentamento graduale

Gli step intermedi per arrivare a questo risultato non sono ancora stati illustrati nel dettaglio, sicuramente vi sarà un allentamento graduale delle misure di sicurezza per arrivare alla normalità a oggi immaginata per l'estate.



Le vaccinazioni sono a buon punto con 6,3 milioni di dosi somministrate, numeri che lasciano ben sperare per il futuro prossimo. "Un mese fa avevamo detto che la sfida era fra le varianti e le vaccinazioni, oggi possiamo dire che le vaccinazioni stanno vincendo e i contagi stanno crollando", ha dichiarato de Blasio.



Tante sono le novità in programma, quello che lo stesso de Blasio raccomanda è di usare la testa rispettando tutte le regole che in questo periodo difficile abbiamo appreso. G. G.