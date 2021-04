10:23

“L’avvio della tratta Milano-New York è per noi una pietra miliare. Un’opportunità di crescita per il nostro business e per consolidare i rapporti fra Italia e Usa”. Così l’amministratore delegato di Neos Carlo Stradiotti annuncia l’ingresso della compagnia del gruppo Alpitour nelle rotte tra Italia e Stati Uniti. Due frequenze alla settimana a partire dalla seconda metà di giugno con voli che saranno Covid tested.

Dopo le prime anticipazioni delle scorse settimane è arrivata così l’ufficializzazione, grazie all’approvazione da parte del US Department of Transportation ad operare voli passeggeri verso gli Stati Uniti. E la rotta Milano-New York si annuncia come il primo passo per l’apertura di un nuovo business che, in particolare nel post pandemia, assumerà un’importanza di primo piano.



Punto di partenza

"Con questa prima rotta iniziamo a strutturare i flussi tra i due paesi e a dare vita a una esperienza di viaggio sicura – prosegue Stradiotti -, su aeromobili di ultima generazione, dotati di ogni comfort e con un servizio innovativo e di qualità. Questo è il punto di partenza, ma stiamo già pensando di aumentare a tre le frequenze settimanali dal 2022, oltre a valutare altre rotte”.



L'operativo

Gli operativi prevedono la partenza da Milano Malpensa il giovedì e la domenica alle 12:20 con arrivo a New York alle 14:50 dello stesso giorno, mentre la tratta inversa decollerà alle 17:50 da New York con arrivo a Milano Malpensa alle 7:20 del giorno successivo (orari locali).